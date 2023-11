Langenfeld Einbrechertrio mit Frau ist auf Beutezug

Am Sonntag wurde zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr in ein Reihenhaus am Lortzingweg eingebrochen. Laut Zeugenaussagen konnten in dem Tatzeitraum zwei Männer – beide werden als jung, maximal 1,75 Meter groß, dunkel bekleidet mit Kappen und Rucksäcken beschrieben – und eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren, maximal 1,75 Meter groß, mit Regenschirm – als mutmaßliche Tätergruppe beobachtet werden. Als Tatfahrzeug benutzten sie einen 1er BMW. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310 entgegen.