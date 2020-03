Zeichen der Solidarität : Langenfeld zeigt vor dem Rathaus Flagge für Tibet

LANGENFELD Vor dem Langenfelder Rathaus weht am Dienstag, 10. März, die Fahne von Tibet.

Zum 25. Mal zeigt die Stadt Langenfeld laut Bürgermeister Frank Schneider auf diese Weise Flagge für das von China besetzte Land. „61 Jahre ist der Tag des gewaltsam niedergeschlagenen Volksaufstandes in Tibet her.“ Mehrere hundert Städte in Deutschland setzen alljährlich ein Statement für die Menschenrechte und den vom buddhistischen Glaubensführer Dalai Lama im indischen Exil propagierten gewaltlosen Widerstand in Tibet, Langenfeld gehörte 1996 zu den ersten.