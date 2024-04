Freie Kunst in Langenfeld Zehn Jahre freie Künstlervereinigung „Falter“

Wenn man die „Falter“, oder wenigstens nur einen oder eine von ihnen trifft, wird es nicht langweilig. Es gibt immer etwas zu schauen, zu hören, zu lachen, mitzusingen – oder zu diskutieren. In diesem Jahr wird der freie Zusammenschluss von Langenfelder Künstlern und ein paar wenigen aus der Umgebung zehn Jahre alt. 35 bis 40 Amateure treffen sich seit zehn Jahren regelmäßig und zeigen, was ihre Kreativität für Früchte trägt, und zwar in allen Facetten: Es wird gemalt, ganz fein gestickt, geklebt mit schillernden Steinen, mal wie die Alten Meister, mal expressionistisch, mal als Collage, Grafik oder Fotografie. „Zu Hause haben wir alle keine Möglichkeiten, unsere Arbeiten auszustellen“, sagt Monika Hüttenbügel, Mitglied der Vereinigung und von Hause aus Modedesignerin. „Deshalb sind wir froh, dass es ,Kunst statt Leerstand‘ gibt und die Stadt uns mit den Räumen entgegenkommt.“