Innenstadt Langenfeld: Zebrastreifen führen zur Fußgängerzone

Zebrastreifen und eine längliche Verkehrsinsel werden nahe der Fußgängerzone am Übergang der Bach- in die Hauptstraße markiert. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Ein von Stadtbummlern in der City seit Jahren beklagtes Ärgernis ist jetzt beseitigt worden. An der Nahtstelle Solinger-/Hauptstraße wird Fußgängern das Überqueren der Bachstraße erleichtert.

Ein breiter Zebrastreifen und eine Verkehrsinsel machen möglich, was 16 Jahre lang strikt abgelehnt worden war. Seit dem Umbau der Hauptstraße in eine Tempo-20-Zone hielten sich nicht alle Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung; und auch nicht an die Devise, für die aus der Fußgängerzone kommenden Stadtbummler anzuhalten. Weil die Kurve eine abknickende Vorfahrtsstraße ist, sei ein Zebrastreifen nicht möglich, hieß es über all die Jahre.