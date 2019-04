Langenfeld : Zahnarzt auf Rädern kommt ins Haus

Langenfeld Der Langenfelder Dentist Friedrich Munkenbeck kümmert sich um die Mundhygiene besonders von Menschen in Pflegeheimen.

Die Betreuung durch mobile Zahnärzte hat auch noch andere Vorteile: „So mancher Krankentransport entfällt, wenn eine gute Voruntersuchung gemacht wird und das Problem vor Ort gelöst werden kann.“ Die Gesellschaft wird immer älter, immer mehr Leute leben in Pflegeeinrichtungen. Aktuell haben rund vier Millionen Menschen in Deutschland eine Pflegestufe, eine Million von ihnen lebt in Pflegeeinrichtungen, der Rest in der häuslichen oder ambulanten Pflege. Seit Einführung der Rahmenvereinbarung haben etwa 80 Prozent der Pflegeheime Kooperationsverträge mit Zahnärzten geschlossen, sagt Munkenbeck.