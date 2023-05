Erneuerbare Energie Zahl der Solaranlagen in Langenfeld steigt

Dies entspricht einem Zuwachs von zehn Prozent im Vergleich zu Dezember 2022. Damit liegt das Wachstum in Langenfeld über dem bundesweiten Durchschnitt deutscher Städte (7,7 Prozent). Die Gesamtzahl der in Langenfeld installierten Solaranlagen beträgt aktuell 1307 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von elf Fußballfeldern. Die Leistung liegt bei insgesamt 18 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Langenfeld es im Ranking der Städte auf Platz 1427 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 630. Das geht aus den Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade eneregy ausgewertet hat.