XXL-Rutsche in Langenfeld Weihnachtsrodeln statt Eis-Disco

Die große Rutsche auf dem Langenfelder Weihnachtsmarkt kommt bei den Kindern super gut an. Der fünfjährige Eiden rutscht als erstes Kind herunter. Am liebsten würde er gleich noch einmal auf dem Gummiring heruntersausen, doch die Schlange ist lang. „Morgen nach der Schule komme ich sofort wieder her“, sagt der neunjährige Marcello. Begeistert sind auch Marie und Charlotte, beide elf Jahre alt. „Das ist eine tolle Alternative zur Schlittschuhbahn“, findet Marie. So viel Stromverschwendung müsse ja nicht sein.