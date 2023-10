Prozess in Wuppertal Horror-Nachbar aus Heiligenhaus versetzte Ehepaar in Todesangst

Im Prozess gegen einen wegen versuchten Mordes und Brandstiftung angeklagten 34-Jährigen, der in einem Mehrfamilienhaus seine Nachbarn mit Schüssen aus einem Luftgewehr verletzt und deren Wohnung in Brand gesteckt hatte, wurden nun die Opfer gehört. Das türkischstämmige Ehepaar hatte zur Tatzeit im Januar 2023 mit der damals sieben Monate alten Tochter in der Wohnung in Heiligenhaus neben dem Angeklagten gewohnt, mittlerweile ist die Familie nach Langenfeld umgezogen.