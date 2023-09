Aufräumtag in Langenfeld World Clean-up Day: Jugendrat ruft Challenge aus

(og) Der Jugendrat Langenfeld ruft dazu auf, den Umweltschutz durch die Teilnahme an einer Clean-up-Challenge aktiv zu unterstützen und sucht Sieger. Das teilt Stadtsprecher Stefan Pollmanns mit. Die weltweite Bürgerbewegung World-Cleanup-Day (WCD) startet am 16. September. Die Idee zum Langenfelder Aufruf hatte die zwölfjährige Hannah, Mitglied im politisch neutralen Jugendrat: „Es ist cool zu wissen, dass an diesem speziellen Tag auf der ganzen Welt Leute unterwegs sind, die alle das gleiche Ziel haben: Die Erde etwas sauberer zu machen.“