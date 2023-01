Workshop in der Stadtbibliothek Langenfeld Bumm-Bang-Zapp – schon ist der Superheld geplottet

Jutta Benkowsky steht vor einem Gerät, das aussieht wie ein Drucker. Aber das Gerät schneidet unifarbene Folien aus. Damit können die Kursteilnehmer in der Bibliothek anschließend Kleidungsstücke, Taschen oder andere Accessoires aufpeppen. „Bumm-Bang-Zapp-Superheld/innen plotten“ heißt der Workshop, den Jutta Benkowsky ein weiteres Mal in der Stadtbibliothek Langenfeld anbieten wird – am Donnerstag, 26. Januar, von 16 bis 18 Uhr für Jugendliche zwischen zehn und 13 Jahren.