Mit ungewöhnlichen Materialien experimentieren : Workshop mit Künstlerin im Stadtmuseum

Im Rahmenprogramm zur Ausstellung der neanderland Art 22 im Stadtmuseum Langenfeld bietet die Künstlerin Roswitha Bohmann am Samstag, 10. September, ab 14 Uhr einen Workshop zum textilen Gestalten mit experimentellen Materialien an.Bohmann fordert die Teilnehmer in ihren Workshops auf, mit unbekannten und ungewohnten Materialien zu experimentieren und im Sinne des Upcyclings aus Altem und Ungenutztem etwas Neues entstehen zu lassen. Der Workshop richtet sich an alle, die Lust haben, klassische textile Verarbeitungstechniken wie Häkeln und Stricken mit ungewöhnlichen Materialien wie Musik-, Video- und Geschenkbändern, mit Rettungsdecken oder Wollresten auszuprobieren. Sowohl die, die einfache Maschen stricken können, als auch geübte Musterprofis sind willkommen. Im Stadtmuseum zeigt die Künstlerin aktuell ein Kunstwerk, das aus Videobändern hergestellt ist und an ein langes weites Kleid erinnert. Anknüpfend an diese Arbeit wird sie aus allen Beiträgen, die im Rahmen des Workshops entstehen ein temporäres Kunstwerk speziell für das Stadtmuseum erstellen. Teilnahmegebühr: zehn Euro. Materialien werden zur Verfügung gestellt. Anmeldung unter Telefon: 02173 794 4410 oder per Mail an stadtmuseum@langenfeld.de.