Verkehr in Richrath Anwohnerin: Wolfhagen muss erreichbar bleiben

Diese sei besonders heikel, wenn man bedenkt, dass bald ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch den Brückenbau an der Berghausener über die S-Bahn zu erwarten ist. Dass der CDU-Ratsherr Lothar Portugall eine „Umleitung des landwirtschaftlicher Verkehrs aus Richrath raus“ fordert, hält sie zwar für nachvollziehbar, fragt aber, was eine „ Umleitung“ wie er sie vorschlägt, konkret für die Wolfhagener Bürger bedeuten könnte. Vor einigen Jahren habe man in Wolfhagen einen Regenversickerungsbelag auf den Straßen verlegt. „Die Verwaltung hatte uns damals zugesagt, dass kein landwirtschaftlicher Verkehr mehr durch das Dorf fährt, da dieser offene Belag nicht für so starke Belastung ausgelegt ist. Außerdem wurde der Bereich des Dorfes zur Spielstraße erklärt“, berichtet Ingrid Kruse. Fakt sei jedoch, dass an manchen Tagen zur Erntezeit bis zu 15 schwere landwirtschaftliche Transporter mitten durch das Dorf und so auch über die Spielstraße fahren. Und das mit überhöhter Geschwindigkeit. Dadurch sei das Pflaster inzwischen so verfestigt und abgesackt, dass bei starkem Regenfall manchmal stundenlang das Wasser auf der Straße steht und auch in das Haus ihrer 90-jährigen Nachbarin laufe. „Außerdem fahren E-Bikes mit solch übertriebenen Geschwindigkeit von Richtung Wald durch das Dorf.“