Bachstraße/Dietrich-Bonhoeffer-Straße : Wohnen mitten im Stadtzentrum

Langenfeld Mitten im Stadtzentrum ist der Neubaukomplex auf dem Eckgrundstück Bach-/Dietrich-Bonhoeffer-Straße bald bezugsfertig. Auf dem zuvor ziemlich zugewucherten Gelände entstehen nach dem Abriss dreier kleiner Altbauten Anfang 2019 nun bis zu fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser.

Ein Projektentwickler hatte den Langenfelder Stadtpolitikern im Februar 2016 für dieses Gelände ein deutlich größeres Bauvorhaben vorgelegt; nämlich sieben Mehrfamilienhäuser mit rund 65 frei finanzierten Wohnungen. Doch wegen des seinerzeit gerade im Langenfelder Stadtrat beschlossenen Handlungskonzepts für mehr preiswerten und sozialen Wohnungsbau in der Stadt wollten die Ratsparteien die hierfür notwendige Änderung des Bebauungsplans erst nach 2020 angehen. Stattdessen stellte der Projektentwickler einen Bauantrag auf der Grundlage des bestehenden Bebauungsplans, so dass knapp die Hälfte der zunächst vorgesehenen Wohnungen entstehen.

Planungsamtsleiter Stephan Anhalt befürwortete die Bebauung dieses nach seinen Worten zuvor „minderwertig genutzten Geländes“ . Die Nachfrage nach Wohnraum jeder Art sei groß. Gerade ältere Menschen zögen zunehmend in die Innenstadt, wo sie in fußläufiger Entfernung einkaufen, Ärzte aufsuchen und am Kulturleben teilhaben können. In direkter Nachbarschaft zur Fußgängerzone und zum Kulturzentrum liegen die neuen Wohnhhäuser in diesem Sinne optimal