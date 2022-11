Weihnachtsmarkt in Langenfeld : Marktbeschicker an neuen Standorten

Langenfeld Während des Aufbaus und des Weihnachtsmarktes wandern die Marktbeschicker an neue Standorte. Ab Januar ist dann alles wieder an seinem gewohnten Platz.

() Die Weihnachtsvorbereitungen auf dem Langenfelder Marktplatz haben begonnen. Am Donnerstagmittag beginnt die Schaustellerfamilie Bruch mit dem Aufbau des Karussells, das mitten auf dem Markt stehen. Dort, wo sonst Wasser sprudelt, werden in wenigen Tagen fröhliche Kinder ihre Runden drehen. Die Arbeiten haben allerdings auch Auswirkungen auf den Wochenmarkt: „Auf dem Marktplatz werden daher die Stände um das Weihnachtsdorf herum gebaut“, teilt Citymanager Jan Christoph Zimmermann mit. Einige Stände ziehen vom gewohnten Platz zur Solinger Straße um.

Der Citymanager kündigt an, dass am Freitag, 2. Dezember, der Nikolaus den Wochenmarkt besucht und Clementinen an Groß und Klein verteilt. Das Weihnachtsdorf könne wieder von allen Seiten betreten werden. Wegen des hohen Energieverbrauchs verzichtet die Stadt in diesem Jahr auf eine Eisbahn. Dafür steht aber die Rodelrutsche der Stadtwerke zur Verfügung. Das Langenfelder Weihnachtsdorf ist vom 27. November bis Freitag, 23. Dezember, geöffnet.