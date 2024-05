Wochenmarkt Langenfeld Markthändler servieren kleine Köstlichkeiten

Der „Gutschein aus Langenfeld – in Langenfeld – für Langenfeld“ ist mit Wertbeträgen in Höhe von 10 und 20 Euro im Langenfelder Handel, an den Vorverkaufsstellen und im Bürgerbüro Rathaus erhältlich. Der Gutschein kann auf dem Markt eingelöst werden beim Kaas Koning, am Obst- und Gemüsestand von Familie Rompe, in der Metzgerei Hilgemeier, beim Fischhandel Meisfeld, am Geflügelstand Kempe, bei Käse Krems, bei Jemako-Vertriebsfrau Petra Mai, beim Obst und Gemüsehändler Josef Becker, bei den Textilhändlern Alexa Kleine-Birkenheuer, Torsten Knipp, Katja Papadopoulou und Claudia Seringhaus, in der Keksschmiede Grommes sowie beim Wollhändler Hoedemakers, bei Orient Balkan Delikatessen Farhard Marzban und bei Miederwaren Bianca Quast.