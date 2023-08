Ankerplatz Langeneld Wo Bilder ohne Pinsel entstehen

Sie wohnt mit ihrer Familie in Langenfeld. Sie wurde in Düsseldorf geboren und lebte nach ihrem Studium der Germanistik und Medienwissenschaften 16 Jahre lang in Hamburg, bevor sie ins Rheinland zurückkehrte. Als Redakteurin beschäftigt sie sich täglich mit Worten. Sie schreibt für Wohnmagazine, Online-Portale und Werbeagenturen. Außerdem unterstützt sie die katholische Kirchengemeinde St. Josef und Martin in Bereich Öffentlichkeitsarbeit.