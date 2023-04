Kabarett im Schaustall So funktioniert Kabarett ohne Worte

Ohne Rolf Musik spielt bei all unseren Stücken immer in irgendeiner Form eine Rolle. Dass wir unsere Sätze nicht sprechen, sondern blättern, hat den großen Vorteil, dass man uns selbst bei lauter, eindringlicher Musik noch glasklar versteht. Die Musik wählen wir in der Regel danach aus, welche Emotionen sie am idealsten für die betreffende Szene transportiert.