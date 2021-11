Ausbildung in Haan und Langenfeld : Wo Geflüchtete die Pfleger von morgen werden

Langenfeld Im Katholische Bildungszentrum Haan absolvieren Auszubildende den theoretischen Teil ihres Ausbildungsgangs. Zwei geflüchtete junge Männer lernen dort.

(grue) Wenn Masud Sow zum ersten Mal in ein Patientenzimmer kommt, begegnet er skeptischen Blicken. Er nimmt es den Menschen nicht übel, schließlich sind männliche Pflegekräfte – dazu noch mit schwarzer Hautfarbe – kein alltäglicher Anblick. Doch haben die Patienten ihn erst ein wenig kennengelernt, wollen sie ihn gar nicht mehr gehen lassen. Denn Masud macht seinen Beruf mit Leib und Seele. „Wenn ich Zeit habe, bei der Spätschicht“, erzählt der 22-Jährige, „dann gehe ich in die Zimmer, um mit den Leuten zu sprechen.“

Masud kam 2016 als Minderjähriger aus Sierra Leone nach Deutschland . Zuvor hatte er seine Familie verloren und schlug sich mit einem Flüchtlingsboot durch. „Ich hatte von Anfang an den Plan, zur Schule zu gehen“, erzählt er. Und diesen Plan hat er umgesetzt. Er absolvierte die Klassen 8 bis 10. In den Ferien machte er verschiedene Praktika. „Ich war auch in einem Krankenhaus“, erzählt er, „und wusste sofort, das ist mein Bereich.“

Oliullah Mohammad kam 2015 aus Bangladesch und landete in Haan, wo er sechs Jahre in einer Flüchtlingsunterkunft zubrachte. „Seit diesem Jahr habe ich eine eigene Wohnung“, erzählt der 33-Jährige glücklich. Zunächst machte er Sprachkurse, bevor er sich für die einjährige Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpflegeassistenten entschied. „Ich hatte das Gefühl, die dreijährige Ausbildung ist noch zu viel für mich“, gibt er zu. Nach der einjährigen Ausbildung ist er jedoch soweit, die dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann zu meistern.

Masud Sow lebte in Sachsen und reiste für das Bewerbungsgespräch mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. „Er hatte damals noch Sprachprobleme und war sehr verschlossen“, erinnert sich Petra Mennekes, Lehrerin für Pflegeberufe. Doch die Tatsache, wie er seine An- und Rückreise organisiert hat, sorgte dafür, dass er die Zusage erhielt. Nun wohnt er im Wohnheim des St. Martinus Krankenhauses in Langenfeld, wo er seine praktische Ausbildung absolviert. Oliullah Mohammad macht seine am St. Josef Krankenhaus in Haan.