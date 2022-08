Erster Schultag in Langenfeld : Wo es noch Schultüten „Last Minute“ gibt

Langenfeld Am Mittwoch werden in Langenfeld 608 Kinder eingeschult. Für Erstklässler gibt es nicht nur Tornister. Meist gibt es noch eine Überraschung.

LANGENFELD Für 608 Kinder in Langenfeld startet am Mittwoch ein neuer Lebensabschnitt. Für sie beginnt die Schulzeit. Und zum ersten Schultag gehört auch eine Schultüte. Für alle, die noch keine haben, aber gerne eine überreichen möchten, hat RP-Mitarbeiterin Felicia Raeth ein paar Last-Minute-Tipps.

In Langenfeld findet man die Schultüten bei Thalia, Woolworth, Action und bei Hussel. Sie variieren sowohl in ihrer Farbe und Größe als auch im Preis. Bei Thalia (Stadtgalerie) ist ein Größenspektrum von klein mit circa 30 Zentimetern, bis sehr groß mit circa 80 Zentimetern erhältlich. Der Preis ändert sich dabei je nach Größe von 3,49 Euro bis zu 12,99 Euro. Die Schultüten bei Thalia sind variantenreich. Piraten oder auch Blumen zieren sie.

Woolworth an der Hauptstraße bietet ebenfalls Schultüten in verschiedenen Größen an. Dort kostet eine kleine Schultüte fünf Euro und eine mittlere acht Euro. Die großen Schultüten sind für zehn Euro zu haben. Erhältlich sind viele verschiedene Modelle mit Astronauten- oder Prinzessinnen-Motiven. Zusätzlich gibt es dort auch einfarbigen Schultüten in rosa, lila oder blau. Diese bieten eine Grundlage für eigene, kreative Gestaltungsideen. Manche Tüten gibt es bei Woolworth zum Schnäppchenpreis.