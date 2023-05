Langenfeld Wo der Sale zum Segeltörn wird

Zurück zur Bühne im Flügelsaal: In wenigen Takten Musik verwandelt sich die Bühne in ein Segelschiff und statt „Say, say, say“ des Originals von Paul McCartney und Michael Jackson singt die Crew kurzerhand „Sale!Sale!Sale!“. Das Wortspiel aus Sale und Sail ist nur eine der vielen Pointen, des kurzweiligen Theaterabends (zwei Stunden). Am Ende des Lieds landen der Kapitän (Ulrich Mikosch) mitsamt der Crew auf einer Verkaufsinsel, wo sich die Spielszenen mit Musikstücken abwechseln.