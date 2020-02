Langenfeld Speed-Dating : Wo Azubis Unternehmen kennenlernen

Langenfeld Beim Speed-Dating der IHK in der Stadthalle suchten gestern 200 junge Menschen die passende Lehrstelle.

Auf die Frage, was er für einen Lebenstraum hat, antwortet Zakania Sino prompt: „Ich will Chef werden.“ „Dann dürfen Sie aber nicht wie jetzt sieben Monate zu Hause sitzen und gar nichts machen“, sagt Astrid Vollmer, nach einem Blick in den Lebenslauf. Sie ist seit 2003 Ausbilderin bei der Langenfelder Firma Schukat, die Elektronik-Teile verkauft. Am Mittwochnachmittag sitzt sie zum vierten Mal beim Azubi-Speed-Dating der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Stadthalle. Sie blättert in den sauber abgehefteten Bewerbungsunterlagen des jungen Mannes und nimmt ihn freundlich ins Kreuzverhör: Warum gerade dieses Unternehmen? Was hat er bisher gemacht? Was sind seine Hobbys? Wie würden ihn Freunde beschreiben? Auf was ist er stolz? Hat er sich über das Unternehmen informiert?