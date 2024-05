Neuer Bücherschrank Wo aus einem Kühlschrank ein Bücherschrank wird

In Langenfeld gibt es sechs öffentliche, von der Stadt beauftragte Bücherschränke, je einen am Berliner Platz und am Rathaus. In Wiescheid gibt es einen, in Berghausen und in Richrath stehen sie jeweils vor den Kirchen. Auf dem Gelände der LVR-Klinik lädt ebenfalls einer zum Lesen ein. Darüber hinaus hat die Arbeiter Wohlfahrt eine Telefonzelle zum Bücherschrank gemacht, und auch der Gestalter der städtischen Bücherschränke, der Künstler Hartmut Hegener betreibt noch einen privaten Bücherschrank.