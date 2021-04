Bundespolitiker referiert in Langenfeld : Wirtschaft und Corona

Dr. Carsten Linnemann (Foto) wird am Mittwoch, 21. April, von 19.30 bis 20.30 Uhr auf Einladung der MIT-Langenfeld einen Videovortrag zum Thema Wirtschaftspolitik in Zeiten von Corona halten.

Linnemann ist Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU/CSU und stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Die Veranstaltung kann in der Werft 4.0, Gladbacher Straße 3-5, besucht werden. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Ein negativer Corona-Test (kann gegen eine Gebühr von 20 Euro vor der Veranstaltung gemacht werden) ist erforderlich. Die Veranstaltung kann auch digital per Zoom wahrgenommen werden. Welche politischen Weichen müssen für die nächsten Jahre gestellt werden?, ist eine der Fragen, zu denen Linnemann seine Position vorstellen wird. Teilnehmer-Fragen erwünscht. Die Langenfelder Mittelstandsvereinigung bittet darum, diese im Vorfeld mitzuteilen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Danach erhalten Interessierte die Zugangsdaten zur Zoom-Konferenz. Anmeldung per E-Mail an amler@mit-langenfeld.de oder Telefon 02173 893240, Dr. Barbara Amler, MIT-Vorsitzende.