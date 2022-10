Langenfelder suchen ansiedelungswillige Unternehhmen : Langenfeld wirbt bei der ExpoReal um Wirtschaft

Unter den vielen Gesprächspartnern der Langenfelder Wirtschaftsförderung auf der ExpoReal in München war Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (2.v.r.), die prominenteste Persönlichkeit, mit der sich Bürgermeister Frank Schneider (2.v.l.), Fachbereichsleiter Thomas Küppers (rechts) und der Leiter der Wirtschaftsförderung, Thomas Zacharias (links) austauschten. Foto: Stadt Langenfeld

Langenfeld Die Langenfelder Wirtschaftsdelegation ist mit den Ergebnissen ihrer Reise zur ExpoReal in München zufrieden. Einige Unternehmen sind an einer Ansiedlung interessiert.

() Die Langenfelder Wirtschaftsförderung betreibt Standortwerbung auf der ExpoReal in München. Das Team – Bürgermeister Frank Schneider, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Thomas Küppers und der Referatsleiter Wirtschaftsförderung Thomas Zacharias – sprachen mit Expansionsleitern verschiedener Lebensmittelvollsortimenter über den Immigrather Platz. Schneider zeigt sich erfreut über das geäußerte Interesse und hofft, dass die Bedingungen für eine Ansiedlung schnell geschaffen werden können. Als besonders interessant war laut Zacharias ein Gespräch mit einem Entwickler, der auf den Bau kleinteiliger Gewerbeparks spezialisiert ist: „Gerade im Segment der kleinteiligen Hallenflächen haben wir in Langenfeld eine hohe Nachfrage, der kein adäquates Angebot gegenübersteht. Wir werden versuchen, Standorte zu identifizieren, an denen zukünftig solche kleinteilige Gewerbehallen entstehen können.“