Langenfelder und das Kreisgesundheitsamt : Wirrwarr um Quarantäneregelungen

Wenn der Coronatest positiv ist, ergeben sich für Betroffene viele Fragen und Sorgen. Foto: dpa-tmn/Moritz Frankenberg

Kreis Mettmann Eine infizierte Ratingerin und eine Langenfelderin schildern ihre Erfahrungen mit dem Kreisgesundheitsamt in Mettmann. Informationen gab es wenig, Rückrufe landeten im Leeren. Auch auf E-Mails folgte keine Reaktion.

(jün/og) Die Organisation des Kreisgesundheitsamtes im Umgang mit der Pandemie stand wieder einmal in der Kritik. Nun schildern die Langenfelderin Brigitte Zimmermann und die Ratingerin Ulrike Bohner in einem Protokoll ihre Erfahrungen.

Brigitte Zimmermann: Mein Mann und ich wurden am 12.November per PCR positiv auf Corona getestet. Obwohl das positive Ergebnis vom Labor weitergeleitet wurde, unser Hausarzt ebenfalls das positive Ergebnis per Fax gesendet hat, wir etliche Kontaktformulare auf der Seite des Kreises Mettmann ausgefüllt haben und mehrfach E-Mails mit der Bitte um Rückruf bzw. Kontaktaufnahme gesendet haben, kam keine Reaktion. Selbst der Hinweis, dass ich für meinen Arbeitgeber einen Quarantäne-Nachweis benötige hat nichts bewirkt.

Info Keine Bescheinigung für Arbeitgeber Nachtrag Eine Arbeitgeberbescheinigung oder irgend etwas, haben wir auch noch nicht, nach neun Tagen. Ich arbeite im Homeoffice und habe selbstverständlich meinen Arbeitgeber direkt informiert. Da ich nur Erkältungssymptome hatte, waren keine Einschränkungen notwendig! (Ulrike Bohner)

Selbstverständlich haben wir uns eigenverantwortlich in häusliche Quarantäne begeben und unsere Kontakte informiert. Eigenverantwortlich haben wir den zweiten PCR-Test gemacht und diesen an das Gesundheitsamt mit der Bitte um Kontaktaufnahme gesendet. Wieder keine Reaktion. Am Tag 13 der 14-tägigen Quarantäne hat sich das Gesundheitsamt das erste Mal telefonisch mit uns in Verbindung gesetzt. Bereits am 17. November wurde in einem Artikel darauf hingewiesen, dass der „Kreis Mettmann/Gesundheitsamt 54 neue Mitarbeiter eingestellt hat und dass sich jetzt 189 Menschen um die Kontaktverfolgung kümmern, da es einige Wochen vorher scharfe Kritik gegeben hat, weil Kontaktpersonen teilweise erst einige Tage vor Ablauf der Quarantäne eine Verfügung zugestellt bekommen haben“ (Auszug aus dem Artikel). Wo sind eigentlich diese 189 Mitarbeiter?

Ulrike Bohner: „Ich selber bin seit 22. Dezember in Quarantäne, aufgrund eines eigenverantwortlichen auf eigene Kosten gezahlten PCR-Tests (79 Euro), der leider positiv ausfiel. Die ersten Symptome traten am 20. Dezember mit leichten Halsschmerzen auf. Meine Freundin aus Düsseldorf hatte am 21. Dezember angerufen, dass sie positiv sei. Mein Selbsttest, aber auch der Bürger-Schnelltest fielen da noch negativ aus. Am 22. Dezember radelte ich dann zum PCR-Test. Am 23. Dezember fiel mein Bürgerschnelltest immer noch negativ aus. Um 8.30 Uhr um 11 Uhr konnte ich meinen PCR-Test online abfragen, der fiel positiv aus, ein eigener Schnelltest zu Hause dann auch.

Als ich auf der Seite des Gesundheitsamtes gerade die Bögen ausfüllte, meldete sich das Gesundheitsamt und wies mich auf den positiven PCR-Test hin. Ich schildert, das ich schon die Formulare ausfüllte. „Prima, dann geben Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, Sie werden dann später noch einmal angerufen“, hieß es. Ich fragte noch schnell, wie das mit meinem Mann sei, der immer noch nach Bürgertest negativ sein, keine Symptome hatte. Der müsse, wenn er geimpft und geboostert sei, nicht in Quarantäne. Wir sind übrigens beide doppelt geimpft und seit dem 17. November geboostert.

Seitdem haben wir nichts mehr vom Gesundheitsamt gehört. (...) Mein Mann bekam dann doch Symptome und hat dann aufgrund der Hinweise auf der Corona-Warn-App einen kostenlosen PCR-Test machen können, der am 29. Dezember positiv ausfiel. Am 29. Dezember rief dann das Gesundheitsamt bei meinem Mann an, schilderte alles, er müsse bis zum 10. Januar in Quarantäne bleiben, er hat auch die Omikron-Variante, ich hatte mir daraufhin die Dame geben lassen und sie schaute im Computer nach, fand auch meinen „Vorgang“ und meinte am Ende, ich müsse bis zu 6. Januar in Quarantäne bleiben. Ich hätte am 24. Dezember noch einen zweiten PCR-Test gemacht? Was nicht der Fall war. Da sei wohl was schief gelaufen.