Langenfeld: Neues Leben für alte Schätzchen : Glückliche Gesichter im Repair-Café in Wiescheid

Langenfeld Die Chance, sein altes Gerät zu neuem Leben zu erwecken, ist groß, wenn die langenfelder Spezialisten des Repair Cafés sich der Sache annehmen.

() Alt, bezahlt und außerdem noch reparaturfähig: Man muss nicht immer alles sofort wegwerfen, da sind sich die Spezialisten des Reparatur-Cafés einig. Ihre normale Wirkungsstätte an der Erlöserkirche, Hardt, macht derzeit noch Sommerpause, so dass sie der Einladung des Wiescheider Treffs folgen und am Montagnachmittag schrauben, was das Werkzeug hergibt. „Der Andrang war enorm, als das Repair-Café-Team mit seinen Profi Werkzeug-Boxen im Wiescheider Treff anrückte“, erzählt Doris Sandbrink vom Wiescheider Treff, Alt Wiescheid 20 a. „Da waren Rasenmäher, drei Fahrräder und Heckenscheren zu sehen, deren Besitzer schon vor Beginn der Aktion geduldig vor dem Eingang warteten.“ Jeder hoffte, dass die professionelle Begutachtung den Geräten eine „Überlebenschance“ gibt. Doch zunächst steht das Ausfüllen des Reparaturzettel an, um eben auch alle Formalien zu erledigen. Die anschließende Suche nach einem Profi für die Reparatur funktioniert danach reibungslos.