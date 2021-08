40 Jahre LVR-Klinik : „Wir waren gewillt, etwa zu verändern“

Holger Höhmann hat mehr als 40 Jahre in der LVR-Klinik Langenfeld gearbeitet – zuletzt als Vorstand. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Der LVR-Klinik-Vorstandsvorsitzende ist nach 40 Jahren in den Ruhestand gegangen – coronabedingt ohne Feier. er berichtet, was sich in 40 Jahren in der Einrichtung an der Kölner Straße verändert hat.