Flutmulde hat erneut versagt „Wir schützen uns mit Sandsäcken“

Langenfeld · Die Flutmulde an der Straße Zum Spürklenberg in Langenfeld hat erneut versagt. Die Stadt sucht nach den Ursachen. Geplant ist, den Bach direkt durch die Flutmulde zuführen, damit er sich ausbreiten kann, um das Viertel am Kaisersbusch zu schützen.

04.09.2023, 15:48 Uhr

Die Flutmulde an der Straße Zum Spürklenberg am Kaisersbusch hat erneut nicht funktioniert. Foto: RP/Heike Schoog

Thilo Schneider, Geschäftsführer der