Winterdienst Langenfeld/Monheim Winterdienst ist seit Sonntag im Einsatz

Die Silos in Langenfeld können 1000 Tonnen Salz aufnehmen. Mit 600 Tonnen sind die Speicher aktuell gut gefüllt. Ebenso wie in Monheim. Dort lagern 350 Tonnen Salz. 30 Tonnen haben die Mitarbeiter von Oliver Pelke, Betriebshofleiter in Monheim, seit Sonntag auf die Straßen gebracht. Dort wurden die Stufen 1 und 2 abgestreut. Am Sonntagnachmittag waren fünf Personen im Einsatz. Am Montagmorgen waren mit insgesamt 14 Personen alle Fahrzeuge und die Handstreukolonnen unterwegs. Bearbeitet wurden alle Streustufen, Geh- und Radwege sowie Übergänge an den Kreisverkehren und an den Kreuzungsbereichen. „Mit den aktuellen Prognosen erwarten wir heute Nacht und in den nächsten Tagen kein winterliches Wetter. Am Donnerstag könnte es noch mal null Grad werden“, so Pelke. Dann aber ohne nennenswerte Niederschläge.