SGV Langenfeld/Monheim Neujahrswanderung rund um Richrath

Die Touren mittwochs haben etwa zwölf Kilometer Länge. Am 3. Januar geht es in die Urdenbacher Kämpe, am 10. Januar rund um Schlehbusch, am 17. Januar nach Düssel und Aprath, am 24. Januar. auf dem Posthornweg von Richrath zum Engelsberger Hof und am 31. Januar zum Höhenfelder See und in die Dellbrücker Heide. Dienstags und mittwochs gibt es am Ende der Wanderung eine Einkehr. Die Touren starten um 9 Uhr, unter der Woche am Parkplatz Jahnstadion in Langenfeld, sonntags am S-Bahnhof Langenfeld. In der Regel wird der Startpunkt der Wanderung mit Fahrgemeinschaften erreicht.