Umweltprojekt für Langenfelder Kinder : Wimmelbuch erklärt Kindern den Umweltschutz

Langenfeld Die Wimmelgeschichte „Ab ins Wasser“ soll demnächst allen Kindertages- und Bildungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Die ersten beiden Exemplare hat die Kita Fuchsbau erhalten.

(og) Die von Nadine Laube illustrierte Wimmelgeschichte beschreibt auf insgesamt neun Doppelseiten die Reise eines kleinen Fischs, der herausfinden möchte, warum der See so trüb und farblos geworden ist und seine Freunde krank sind. Der Fisch zeigt Kindern die Probleme urbaner Siedlungsstrukturen: Falsch entsorgter Müll, der die Kanalisation verstopft und die Funktion von Kläranlagen einschränkt. Das Buch kommt ohne Text aus. Da es jedoch um komplexe Sachverhalte geht, gibt es Infomaterial für Erzieher unter https://www.abwasser-beratung.nrw/abinswasser; abrufbar auch über den QR-Code auf der Buchrückseite. Umweltschutz liege insbesondere „in den Händen unserer Kinder“, so Bürgemeister Frank Schneider bei der Übergabe. Eine frühkindliche Erziehung sei daher unumgänglich. „Dies kann nur durch eine Verzahnung von allen Akteuren bewerkstelligt werden“, so Fatma Özkan, Leiterin des Projekts Klimafolgen und Grundstücksentwässerung der Verbraucherzentrale NRW. „Um Langenfeld als lebenswerte Stadt zu erhalten, haben wir mit unserer Umweltberatung vor Ort das Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten besonders im Blick“, sagt VBZ-Umweltberaterin Laura Leuders.