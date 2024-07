Jahresprojekt “Willkommen Belgien“ So können die Langenfelder Belgien näher kennenlernen

Das diesjährige Langenfelder Jahresprojekt „Bienvenue en Belgique/ Welkom België / Willkommen Belgien“ unterstreicht es schon seit dem Start im Januar: „Belgien ist immer eine Reise wert, ob mit dem Auto oder der Bahn, es ist in ein, zwei Stunden gut zu erreichen und eignet sich sehr schön für einen kurzen Städtetrip in historische Altstädte, zum Wandern im Hohen Venn oder zum Wind um die Nase wehen und Sonnenbaden an der Nordseeküste“, so Bürgermeister Frank Schneider. In Wallonien kann man dabei schon fast französische Lebenskultur erleben, wohingegen im nördlichen Flandern die historische Atmosphäre vieler Seefahrer- und Kaufmannsstädte spürbar ist.