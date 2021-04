Stadtrat Langenfeld : Langenfeld will Rats-TV testen

In Monheim gehört Rats-TV inzwischen zum Alltag und wird genutzt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld In der Pandemie sollen möglichst viele Menschen an Rats-Sitzungen teilnehmen können. Langenfelder Fraktionen beraten noch. CDU-Politiker sind skeptisch und fürchten Datenmissbrauch.

In der Ratssitzung im März standen die Zeichen für die Einführung von Rats-TV in Langenfeld noch schlecht. Nur um die 30 von insgesamt 50 Ratsmitgliedern plus Bürgermeister hatten ihr Einverständnis dazu gegeben, im Livestream einer Sitzungen sichtbar zu sein. „Inzwischen sind es nur noch sechs, die sich dagegen aussprechen. Von vier fehlen noch die Rückmeldungen“, sagt die zuständige Fachbereichsleiterin Christiane Schärfke. Auch müssten die Verwaltungsmitarbeiter der Aufzeichnung noch zustimmen, gab Schärfke einen Zwischenstand nach der ersten Sitzung einer Arbeitsgruppe, zu der die Stadtverwaltung eingeladen hatte. Diese sollte das Thema Livestream im kleinen Kreis von Fraktionsvertretern noch einmal besprechen. So hatten es die Politiker als Kompromiss vorgeschlagen. Erstes Fazit aller beteiligten Parteien: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Schärfke hatte im März vier Angebote von Spezialfirmen im Rat vorgelegt. So hatten es die Parteien in der Dezember-Sitzung beauftragt, als sie für Livestreaming von Rats- und Ausschusssitzungen sowie für Bürgeranhörungen während der Corona-Pandemie 10.000 Euro außerplanmäßig bereitstellten.

Info Erfahrung aus Monheim Aufrufe Generell sind die Live- sowie Archiv-Aufrufe stark von dem Gremium sowie jeweiligen Tageordnungspunkt abhängig. Ausschüsse Bei Ausschüssen variiert die durchschnittliche Live-Zuschauerzahl zwischen 50 und 100. Bei Ratssitzungen sind mehrerer hundert Zuschauer live dabei. Dabei haben sich die Zahlen im vergangenem Jahr zirka verdoppelt. Dazu kommen jeweils noch die Archiv-Aufrufe. Kommunalwahl Bei der Kommunalwahl im September hatte die Stadt erstmals auch die Auszählung der Ergebnisse übertragen. Ab 18 Uhr waren regelmäßig deutlich mehr als 1000 Geräte gleichzeitig zugeschaltet. Insgesamt schalteten sich im Verlauf der Übertragung aus dem Rathaus 3638 verschiedene Geräte auf den Stream.

Doch vor allem bei der CDU war die Skepsis groß. „Das Thema ist emotional besetzt“, hatte CDU-Sprecher Jürgen Brüne im Nachgang zur Sitzung gesagt. Es gebe in seiner Fraktion Bedenken, auch bezüglich eines potenziellen Datenmissbrauchs. Die müssten ausgeräumt werden. Deshalb könne man das Thema trotz Pandemie nicht durchpeitschen, kritisierte er. Grundsätzlich sei es aber wichtig.

Das sieht auch sein Parteifreund Ingo Wenzel so, der an der Arbeitsgruppe teilgenommen hat. Er glaubt, dass eine Live-Übertragung der Sitzungen beim Bürger gut ankommen würde. Allerdings weiß er auch um die grundsätzlichen Bedenken, die einige Mitglieder der CDU hegen. Die Skeptiker müsse man schrittchenweise zum Mitmachen bewegen. Denn „geschwärzte Wortbeiträge“ von Politikern, die keine Öffentlichkeit via Livestream erlauben, seien für die Partei verloren. Er wird die Ergebnisse der Arbeitsgruppe in seine Fraktion tragen.

Bedenken konnten in Teilen ausgeräumt werden, berichtet auch Mark Schimmelpfennig (SPD), der für seine Fraktion an der Arbeitsgruppe teilgenommen hat. Technisch sei es möglich, potenziellen Missbrauch auf wenige Prozent zu begrenzen, sagt er. Schimmelpfennig und seine Fraktion begrüßen die Übertragung von Rats- und Ausschusssitzungen ausdrücklich. Sie schaffen Transparenz und ermöglichen Bürgern, sich zu informieren, auch wenn sie nicht zu den Sitzungen ins Rathaus kommen können. Gerade in der Pandemie sei das wichtig.

Nun soll es voraussichtlich einen Testlauf geben, bei dem zunächst die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sowie die Ratssitzung im Mai übertragen werden, vorausgesetzt die Fraktionen stimmen zu.

In Monheim läuft das Rats-TV seit März 2018. Dort werden nicht nur die Sitzungen gestreamt. Auch die Kommunalwahl wurde übertragen. Darüber hinaus gibt es ein digitales Archiv, das jederzeit aufgerufen werden kann – Tagesordnungspunkt für Tagesordnungspunkt. In Monheim gab es in der abgelaufenen Ratsperiode nur einen Ratsherrn (Grüne), der sein Einverständnis nicht erteilt hatte. Seine Beiträge haben unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Aktuell sind dort alle Ratsmitglieder zu sehen. Auch die meisten Bereichsleiter der Stadtverwaltung geben ihre Erläuterungen vor laufender Kamera ab. In der Einwohnerfragestunde werden Bürger, die ein Anliegen haben, jeweils gefragt, ob sie dem Streaming zustimmen.

So umfassend wird das Rats TV in Langenfeld erst einmal nicht ausfallen. Dort werden vermutlich im ersten Schritt die Sitzungen in Jetztzeit übertragen. „Das könnte an einen Dienstleister vergeben werden“, erläutert Schärfke. Pro Sitzung müsste die Stadt mit etwa 1500 Euro Kosten rechnen.

„Wir sind mit kleinen Schritten zufrieden“, sagt Felix Freitag, Ratsherr der BGL, die sich neben der SPD auch für das Übertragungssystem stark macht. „Transparenz gehört für uns dazu. Bürger sollen leicht an Infos kommen“, sagt Freitag. Und: „Andere Städte arbeiten auch mit Rats TV“. Er sieht die Vorteile des Systems. „Dort kann man die eigene Position deutlich machen.“