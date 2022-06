Ausbau in Langenfeld : Workshop zur E-Mobilität in der Stadtbibliothek

Langenfeld Alle Langenfelder sind eingeladen, ihre Vorstellungen einzubringen und Wünsche für ein Konzept zu nennen. So soll der Anteil elektrischer Fahrzeuge ausgebaut werden.

Die E-Mobilität hat längst Einzug in Langenfeld gehalten. Weit mehr als 1000 E-Autos sind auf den Straßen der Stadt unterwegs. Tendenz: steigend, teilt die Stadt Langenfeld mit. Immer häufiger fragen Eigentümer nach Wallboxen, um die Autos direkt am Eigenheim oder in der Garage zu laden. „Rund 20 private Wallboxen haben wir installiert“, sagt ein Sprecher der Stadtwerke Langenfeld. Dazu kommen noch Wallboxen anderer Betreiber sowie die zahlreichen öffentliche Ladestationen.

Die zweite wesentliche Ebene der Beteiligung besteht in einem interaktiven Workshop. Dieser findet am Montag, 13. Juni, zwischen 17 und 19 Uhr in der Stadtbibliothek Langenfeld an der Hauptstraße 131 in der ersten Etage statt. Nach einem kurzen thematischen Einstieg geht es in Kleingruppen um die Idealvorstellung, wie die Ladeinfrastruktur in Langenfeld künftig aussehen sollte. Zusätzlich werden Themen behadelt, wie Menschen in Langenfeld die Elektromobilität mitgestalten und wie Unternehmen zum Umstieg auf Elektromobilität motiviert werden können. Auch der mögliche Beitrag, den die Stadt leisten kann, um den Umstieg auf Elektromobilität zu beschleunigen, wird thematisiert.