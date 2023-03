Parkplatzbewirtschaftung in Langenfeld Hightech für zwölf Innenstadt-Parkplätze

Die Stadt hält an ihrem Plan fest, ihre Parkraumbewirtschaftung mit digitaler Unterstützung für die Zukunft aufzustellen und dafür auf einen externen Dienstleister zurückzugreifen. Der Stadtrat billigte in seiner Sitzung am Dienstag entsprechende Ausführungen der Verwaltung und wies einen entgegen stehenden Antrag der Grünen-Fraktion mehrheitlich ab.