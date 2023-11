Kehrtwende in Langenfeld Turnhalle bleibt Asyl-Reserve

Die Flüchtlingssituation spitzt sich auch in Langenfeld wieder zu. Gerade sind die (überwiegend ukrainischen) Flüchtlinge aus der Wilhelm-Würz-Halle in die neue Container-Unterkunft am Konrad-Adenauer-Gymnasium (KAG) gezogen, da kommen neue Zuweisungen. Eigentlich wollte die Stadt die Halle den Sportlern wieder zurückgeben. „Doch wir behalten sie erst einmal auf Stand-by“, sagt Christian Benzrath, Referatsleiter Recht und Ordnung. „Zumindest bis zum Jahresende. Dann müssen wir weitersehen.“ Das Thema wird am Mittwoch im städtischen Fachausschuss des Rates diskutiert.