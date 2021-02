Bücherschrank Langenfeld : Wiescheids Bücherschrank ist jetzt da

Thomas Fournier betreut den neuen Bücherschrank in Wiescheid an St. Maria Rosenkranzkönigin. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Es ist wieder einmal ein gestalterisches Unikat geworden – der Bücherschrank in der bewährten L-Form, den der Künstler und Steinbildhauer Hartmut Hegener in Wiescheid an der Kirchstraße vor St. Maria Rosenkranzkönigin errichtet hat.

(og) Das teilt die Leiterin des Langenfelder Kulturbüros Dr. Hella-Sabrina Lange mit. Ab sofort können lesenswerte, gut erhaltene Romane, Kinderbücher, Sach- und Kochbücher für den Bücherkreislauf eingestellt werden. Noch sind die Regale fast leer. Beim Spaziergang lädt der Schrank zum Stöbern und zur kostenlosen Mitnahme von Lesestoff für zu Hause ein.

Lektüre zur Entspannung und Muße, um Neues zu entdecken und in die Welt der Literatur einzutauchen, kann es gar nicht genug geben, findet Lange, die den fünften städtischen Bücherschrank freigibt, den Hartmut Hegener gestaltet hat. Das Kulturbüro koordiniert die Bücherschränke und ist mit den ehrenamtlichen Bücherpaten in regelmäßigem Austausch. Die neuen Paten aus Wiescheid pandemiebedingt bisher nur digital kennenlernen, doch wird ein gemeinsamer und schon fast zur Tradition gewordener Austausch nachgeholt.