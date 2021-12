Tragischer Einsatz : Wiescheiderin (77) tot aus Gartenteich geborgen

Langenfeld Die Tochter hatte ihre Mutter gefunden und die Einsatzkräfte gerufen.

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmittag zu einem tragischen Einsatz nach Wiescheid gerufen worden. Eine ältere Dame (77) lag leblos in ihrem Gartenteich. Die Sanitäter bargen sie umgehend aus dem Wasser. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Seniorin feststellen. Die Polizei ermittelt. sagte Bernd Preuß, Sprecher der Kreispolizei in Mettmann, auf Anfrage.