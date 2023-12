Weihnachten 2023 115.000 LED-Leuchten bringen Weihnachtshäuser zum Strahlen

„Alle Jahre wieder“ erleuchten die beiden Weihnachtshäuser an der Turmstraße 8 in Wiescheid-Langenfeld in ihrem vollen Glanze. Zum neunten Mal in Folge strahlen das illuminierte Weihnachtshaus von Carina und Erich Gräf und das daneben liegende Elternhaus von Erich Gräfs Vater heller den je. Mit 115.000 eingesetzten LED-Leuchten übertrifft sich die Familie wieder einmal selbst. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind das zehntausend LEDs mehr. Es blinkt auf den Dächern, an den Wänden, im Garten und im Innenhof der beiden Häuser.