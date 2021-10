Eröffnungsfest : Wiescheider haben einen Bürgertreff

Langenfeld Am Wochenende gab es ein Fest für die ganze Nachbarschaft. Doris Sandbrink und 30 weitere ehrenamtlich Engagierte hatten seit vielen Monaten am Aufbau des Treffs gearbeitet.

Der neu gegründete Wiescheider Begegnungstreff öffnete am Wochenende zum ersten Mal die Türen und die gesamte Nachbarschaft feierte mit den Organisatoren in der Instand gesetzten ehemaligen Bürgerhalle an der Straße Alt Wiescheid 20a. Doris Sandbrink und 30 weitere ehrenamtlich Engagierte hatten seit vielen Monaten am Aufbau des Treffs gearbeitet. Jetzt haben sie ihr Ziel erreicht und im Ausschankraum der Bürgerhalle einen Ort der Begegnung für die Nachbarschaft geschaffen.