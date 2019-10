Mitmachen : Wiescheider gründen Stadtteil-Treff

Langenfeld Am kommenden Freitag geht es los: Interessierte kommen ab 10 Uhr ins Pfarrheim an der Kirchstraße.

Sie sei im Sommer angerufen worden, erzählt die städtische Stadtteilkoordinatorin Mona Ende. Von einer 90-jährigen Wiescheiderin. „Sie fragte mich, ob wir gemeinsam einen Treff für aktive Ältere ins Leben rufen könnten. Ich war sofort begeistert von der Idee“, berichtet Ende. Mit der Katholischen Pfarre, ihrer Bücherei und der Leiterin des Seniorenkreises in Wiescheid waren schnell Mitstreiter gefunden. Am Freitag, 25. Oktober, findet nun die Gründungsveranstaltung statt: von 10 bis 12 Uhr im Pfarrheim an der Kirchstraße 39. Alle Wiescheider über 75 wurden von der Stadt zum Treffen eingeladen. Darüber hinaus kann sich jeder Interessierte anmelden unter Telefon 02173 794-2321.