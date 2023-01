Aufführung mit Musik und Rezitation im Stadtteiltreff Till Eulenspiegel lässt in Wiescheid von sich hören

(mwie) Der Wiescheider Treff lädt zu einer Till-Eulenspiegel-Aufführung ein: Die in Köln beheimatete Schauspielerin und Kabarettistin Tanja Haller und das Musikensemble „Les Bouffons“ bieten zusammen ein „Melodram in sechs Kapiteln“ dar. „Immer wenn sich am Horizont eine Zeitenwende abzeichnet, erwacht seit alters her der Volksschelm Till Eulenspiegel zu neuem Leben, um seine mehr oder weniger derben Späße zu treiben“, heißt es in der Ankündigung des ehrenamtlich geführten Nachbarschaftstreffs. „Aber wo ist er gegenwärtig?“