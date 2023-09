Diebstähle aus Schule Wieder Tablets aus Schule gestohlen

(og) Schon wieder haben unbekannte Täter Tablets aus einer Schule gestohlen. Tatort war am zurückliegenden Wochenende die Grundschule an der Fröbelstraße. Die Täter haben dort etliche Tablets entwendet. Es handelt sich bereits um den zehnten Schuleinbruch in Langenfeld in diesem Jahr. Wie die Polizei berichtet, haben sich die Täter in der Zeit zwischen 18 Uhr am Freitag, 8. September, und 11.20 Uhr am Sonntag, 10. September, gewaltsam Zugang in das Gebäude der „Fröbelschule" verschafft. Sie haben mehrere Klassen- und Lehrerzimmer aufgebrochen und rund 50 „iPads" gestohlen. Als eine Lehrerin am Sonntagvormittag die Schule aufsuchte, um Unterricht vorzubereiten, fiel ihr der Einbruch auf und sie alarmierte die Polizei. Diese nahm vor Ort Spuren auf und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.