Straßenarbeiten : Wieder freie Fahrt an der Solinger Straße

Auf der neu asphaltierten Solinger Straße wurde ein heller geprägter Asphalt eingebaut, damit Fußgänger sicher die Seite wechseln können. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim An der B229 im östlichen Langenfeld gibt es ab Freitag Einschränkungen. Die für das Wochenende zunächst ebenfalls angekündigte Vollsperrung der A46 ist indes verschoben.

Es ist vollbracht – und sogar einen Tag früher als geplant: Autos haben auf der Solinger Straße zwischen Rathaus-Kreuzung und Fußgängerzone seit Donnerstag wieder freie Fahrt. Doch an anderer Stelle in Langenfeld gibt es ab Freitag Einschränkungen; und in Kürze auch bei Autobahnfahrten in Richtung Düsseldorf. Die zunächst für dieses Wochenende angekündigte Vollsperrung der A46 wird indes wegen des regnerischen Wetters auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Hier ein Überblick.

Solinger Straße Bei dem im Mai gestarteten und mit 1,4 Millionen Euro veranschlagten Umbau am nördlichen Cityrand sind die Fahrbahnarbeiten jetzt quasi abgeschlossen. In die Deckschicht wurde nach Angaben des städtischen Projektleiters Denis Kynast an sechs Stellen zur Querung von Fußgängern „ein optisch hervorgehobener, geprägter Asphalt eingebaut“. Auch Johannes- und die zu zwei Tiefgaragen führende Friedhofstraße sind wieder in beiden Richtungen frei. „In den kommenden Wochen werden dann noch die Feinarbeiten am Rand vorgenommen“, kündigt Kynast an. Dazu gehört auf diesem 300 Meter langen Abschnitt der Solinger Straße die Installation jeweils mit moderner Messtechnik und W-Lan-Sendern ausgestatteter Straßenlaternen (nahe der Rathauskreuzung) und Leuchtstelen (im Fußgängerbereich), dazu schicke Bänke, Fahrradständer und Mülleimer. Auch Bäume werden noch gepflanzt. „Das wird vereinzelt zu kleinen Beeinträchtigungen durch Baufahrzeuge führen, wird aber bei laufendem Verkehr gemacht“, kündigt Kynast an.

Info Buslinie 785 umgeleitet wegen A46-Baustelle Sperrung A46 zwischen Autobahnkreuz Hilden und Düsseldorf-Holthausen; A59 ab Garath; der Termin ist nach der Absage für dieses Wochenende offen. Umleitungen Buslinien SB50, 780, 782 und 785 teilweise lange Umleitungen; die Linie 785 ab Haltestelle „Am Schönenkamp“.

Bundesstraße B 229 Auf Einschränkungen und Umleitungen müssen sich Autofahrer auch an diesem Wochenende im östlichen Stadtgebiet einstellen. Wegen der Fahrbahnsanierung an der Hardt (B229) wird laut Stadtsprecher Andreas Voss „die Verkehrsführung nun nahezu identisch mit der des ersten Oktober-Wochenendes verlaufen“. Von Langenfeld aus gesehen werde auf der B229 ab dem heutigen Freitag, 9 Uhr, die linke Fahrspur zwischen Kapeller Weg bis Höhe Eisenbahnbrücke asphaltiert. „Durch diese Bauarbeiten wird keine Verbindung nach Ohligs bestehen.“ Die Umleitung dorthin wird über die Schneider- und Haus Gravener Straße eingerichtet. Der nach Aufderhöhe und Höhscheid fließende Verkehr werde per Einbahnregelung aufrechterhalten. In Gegenrichtung führt die Umleitung von Aufderhöhe her über Leichlingen, von Ohligs her über Haus Gravener-/Schneiderstraße.

Bei der demnächst anstehenden Sperrung sind Verkehrsbehinderungen rund um das Autobahnkreuz Hilden zu erwarten. Foto: Hüskes, Achim (achu)