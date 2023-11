Langenfeld Wie lange besteht Lücke im Verkehrsnetz?

Sollen die Brücken an der Berghausener- und Knipprather Straße tatsächlich gleichzeitig oder doch nacheinander abgerissen werden? Sind neben der Deutschen Bahn und den betroffenen Busbetrieben auch Feuerwehr, Polizei und die Stadt Monheim in die Planungen einbezogen? Dies sind nur einige der Fragen, die die BGL am kommenden Donnerstag im Bau- und Verkehrsausschuss an die Vertreter des Landesbetriebs zu, Thema Brückensanierung stellen wird. Sie hatte diesen Besuch des Landesbetriebs angeregt.