Langefeld Corona-Psychologie : Wie gehen wir mit der vielen Zeit um?

Langenfeld Ein Gespräch mit der Psychologin Ursula Maile aus Langenfeld über Klopapierkäufe und Dankbarkeit.

In der Vergangenheit haben wir alle ständig über zu wenig Zeit und zu viel Hetze im Alltag geklagt. Das ist nun plötzlich vorbei. Wir sind zur Entschleunigung gezwungen. Warum fällt das vielen so schwer?

Maile Erzwungene Untätigkeit hat nichts mit Ferien zu tun. Außer vielleicht für Schüler und Studenten. Der Stillstand zurzeit ist purer Stress für die meisten. Über dem derzeitigen Nichtstun schwebt die Sorge: Was wird? Joblos gleitet man schnell in Existenzängste und Isolation ab. Auch das Selbstwertgefühl vieler Menschen in unserer Gesellschaft ist stark an Leistung gekoppelt. Wenn diese wegfällt, entsteht Unsicherheit.