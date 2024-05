Ausbildungsberufe: Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen Wie die Bundesagentur für Arbeit ausbildet

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist allgemein bekannt, und viele Besucher konnten schon eigene Eindrücke sammeln. Als Arbeitgeberin ist die BA jedoch kaum bekannt. „Viele Menschen haben keine Vorstellung von der Arbeit in der Bundesagentur“, sagen übereinstimmend Adriana Zymeri (21) und Robin Karczewski (31) bei unserer Begegnung in der Eingangszone der Dienststelle in Langenfeld. Beide sind in der Ausbildung, und möchten, „dauerhaft den Menschen helfen, die in der Arbeitsagentur Beratung, Unterstützung oder finanzielle Hilfe suchen“.