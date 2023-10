Historische Matinee in Langenfeld Werft 4.0: Vom Bootsbau zum Co-Working Space

Zurück zu den Anfängen. Ursulas Schwiegervater Alfred Weiss war Rastmitglied, Innungsmeister und Jäger. Er lernte in Hamburg Bootsbauer und erweiterte das Geschäftsfeld nach dem Ersten Weltkrieg entsprechend. Alte Abbildungen zeigen die fertigen Boote auf dem gestauten Immigrather Bach. Fast am Ende des Zweiten Weltkriegs, im März 1945, geriet der Betrieb in Brand und wurde in zwei Wochen zu Schutt und Asche. 1989 wurde das Möbelhaus geschlossen, es folgten Jahre, in denen das Haus verschiedenen Firmen als Sitz ihrer Verwaltung diente. „Wir haben historisch disruptive Zeiten wie zwei Weltkriege überlebt und gesellschaftliche und technische Herausforderungen gemeistert“, blickt Barbara Amler, die Urenkelin des Firmengründers, auf die Jahrzehnte zurück.