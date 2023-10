Serie Wir pflegen Braucht die Mutter Pflege? Die Stadt berät

Auch bei der Suche nach einem Heimplatz helfen die Mitarbeiterinnen. „Es gibt seit einigen Jahren ein NRW-weites Portal für Heimplätze. Dort müssen alle Städte ihrer freien Plätze verpflichtend einstellen“, erläutert Kremer. Gibt es aktuell keine in Langenfeld, hilft die Stadt über das Portal https://heimfinder.nrw.de/ auch bei Platzsuchen im näheren Umfeld. Fünf Senioren- und Altenpflegeheime gibt es in Langenfeld. An der Finanzierung der Heimplatzkosten beteiligen sich Kranken- und Pflegekassen. Am Ende kann dann aber immer noch ein selbst zu zahlender Betrag von rund 2000 bis 3000 Euro im Monat stehen. Reicht das nicht, spring das Sozialamt ein. Das ist bei rund 80 Prozent der zu Pflegenden der Fall. Eine Zahl, die Referatsleiter Hammer so auch für realistisch hält.