Haushaltshilfen in Langenfeld Wenn der Alltag nicht mehr alleine gelingt

Pflegebedürftige erhalten die Hilfe immer am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit. „Ein strukturierter Alltag ist für die älteren Personen sehr wichtig“, betont Schuckert. Die Agentur wurde 2018 in Neuss unter den Geschäftsführern Sebastian und Simon Neubert gegründet. Sie befindet sich in mehr als vierzig Standorten in Nordrhein-Westfalen und hat Kooperationspartner in Pflegediensten, Apotheken, Sanitätshäusern, Seniorenbetreuern sowie kirchlichen Anlaufstellen.